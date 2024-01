Mulher é detida após atacar passageiros com faca em trem no Japão

Nessa quarta-feira, 3, uma mulher de 20 anos foi detida após atacar com uma faca quatro pessoas em uma estação de trem em Tóquio, no Japão. De acordo com a emissora japonesa NHK, a motivação por trás do crime ainda não foi descoberta

As imagens que circulam pela internet mostram cinco policiais na tentativa de conter a mulher. O crime ocorreu por volta das 23 horas (horário local) no bairro Chiyoda.

A operação da linha de trem foi suspensa temporariamente. A mulher admitiu o crime e responderá por tentativa de homicídio.