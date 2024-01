Medo do Hezbollah assombra deslocados israelenses na fronteira com o Líbano

Amit deixou o kibutz de Dafna depois de 7 de outubro, dia em que homens do Hamas lançaram um inédito ataque contra Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria deles civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados israelenses.

Os militantes do partido xiita libanês "estão treinados e têm planos" para ataques similares contra o norte do país, afirma o treinador esportivo de 38 anos, convencido.

Chen Amit não quer voltar a seu kibutz, na fronteira com o Líbano, diante do medo de que combatentes do movimento islamista libanês Hezbollah invadam Israel e sequestrem pessoas, como fez o grupo palestino Hamas em 7 de outubro no sul do país.

Junto a outros grupos armados, também capturaram cerca de 250 pessoas e as levaram para a Faixa de Gaza. Por volta de 100 foram liberados durante uma trégua no fim de novembro.

Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva aérea e terrestre que já causou mais de 22.000 mortes no estreito território palestino, em sua maioria de mulheres e menores, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007.

Mas o conflito também multiplicou as tensões no que os israelenses chamam de "front norte" com o Líbano. Desde o começo da guerra, as trocas de disparos entre o exército israelense e os combatentes do Hezbollah, aliado do Hamas, são quase diárias.

As autoridades israelenses evacuaram dezenas de milhares de pessoas da área. Entre eles, Amit e seus vizinhos de Dafna, que aguardam no povoado de HaOn, localizado na margem sudeste do lago Tiberias, a cerca de 60 km de seu kibutz.

O temor de Amit não para de aumentar desde terça-feira, quando um bombardeio atribuído a Israel matou o número dois do Hamas, Saleh Al Aruri, no sul de Beirute.

"Sabemos que haverá atos" de represália por parte do Hezbollah, diz. O movimento libanês "é mais forte que o Hamas", continua. Por isso, insiste, "é necessário que haja uma ação militar" para detê-lo.