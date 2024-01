Marinha da Índia resgata tripulantes de navio ameaçado de sequestro no Mar Arábico

A Marinha da Índia anunciou nesta sexta-feira (5) o resgate dos 21 tripulantes do navio cargueiro "MV Lila Norfolk" no Mar Arábico após receber um pedido de socorro por tentativa de sequestro.

No mês passado, a Índia deslocou vários barcos de guerra ao mar, a fim de "manter uma presença dissuasiva" após uma série recente de ataques marítimos, incluindo um ataque com drones perto de sua costa - no qual os Estados Unidos atribuíram ao Irã.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano negou as acusações de Washington sobre a autoria do ataque, qualificando-as como "sem valor".

A estratégia ocorre enquanto muitos navios evitam o Mar Vermelho, onde os rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã, realizaram ataques com drones e mísseis em solidariedade aos palestinos de Gaza, onde Israel está em conflito com os militantes do movimento islamista Hamas.

A Marinha indiana disse que respondeu "rapidamente a um incidente marítimo no Mar Arábico relacionado a uma tentativa de sequestro" de um navio com bandeira liberiana.

Cinco ou seis "desconhecidos armados" abordaram o navio na noite de quinta-feira (4), de acordo com a Marinha.

As forças navais indianas não especificaram se os sequestradores controlavam o navio naquele momento, mas afirmaram que um voo de patrulha aérea havia verificado a segurança da tripulação na manhã de sexta-feira.