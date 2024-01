Lista de Epstein: como Trump, príncipe Andrew, Stephen Hawking e outros famosos são citados

Diversos documentos judiciais até então sigilosos relacionados a Jeffrey Epstein se tornaram públicos na última quarta-feira, 3. Os materiais mencionam figuras cujos nomes já eram conhecidos, incluindo amigos importantes de Epstein e vítimas que falaram publicamente. Entre os famosos, são citados o príncipe Andrew, segundo filho da Rainha Elizabeth II; os artistas Michael Jackson e David Copperfield; o cientista Stephen Hawking; e os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Donald Trump, por exemplo. Nem todos são acusados de condutas inadequadas - caso de Michael Jackson, Copperfield, Hawking, Clinton e Trump, por exemplo. Epstein foi inicialmente preso em Palm Beach, Flórida (EUA), em 2005, depois de ter sido acusado de pagar uma menina de 14 anos para fazer sexo. Dezenas de outras menores de idade descreveram abusos sexuais similares, mas os promotores acabaram permitindo que o financiador se declarasse culpado em 2008 de uma acusação envolvendo uma única vítima. Ele cumpriu 13 meses em um programa de liberação de trabalho na prisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alguns famosos abandonaram Epstein depois de sua condenação, mas muitos seguiram o apoiando. Reportagens do jornal Miami Herald renovaram o interesse no escândalo, e os promotores federais de Nova York acusaram Epstein em 2019 de tráfico sexual. Ele se suicidou na prisão enquanto aguardava o julgamento.

Veja como alguns famosos estão relacionados ao caso Príncipe Andrew Os documentos abertos fazem parte de um processo de 2015 movido contra Ghislaine Maxwell, companheira de Epstein e socialite em Londres, por uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre. Maxwell foi condenada em 2021 por ajudar Epstein a recrutar e abusar sexualmente de vítimas menores de idade. A sua pena foi de 20 anos. Giuffre alegou que Maxwell a atraiu para a órbita de Epstein sob a falsa pretensão de trabalhar como massagista profissional. Em vez disso, Giuffre afirmou que Maxwell "me treinou como uma escrava sexual", de acordo com documentos judiciais que foram abertos. Giuffre é uma das dezenas de mulheres que processaram Epstein dizendo que ele as abusou em suas casas na Flórida, em Nova York, nas Ilhas Virgens dos EUA e no Novo México. Ela relatou que foi pressionada a fazer sexo com homens do ciclo social de Epstein, como o príncipe Andrew do Reino Unido, o ex-governador de New México Bill Richardson o ex-senador dos EUA George Mitchell e o bilionário Glenn Dubin, entre outros. Todos esses homens afirmaram que as acusações eram invenção. Ela abriu uma ação judicial contra príncipe Andrew. Giuffre afirma que foi forçada a fazer sexo com Andrew por diversas vezes quando ela tinha 17 anos, a pedido de Maxwell. Ela diz que Andrew a agrediu sexualmente na casa de Maxwell, depois de uma festa em março de 2001. Andrew negou suas alegações, dizendo que não se lembrava de tê-la conhecido.

Giuffre afirma ainda que foi vítima de tráfico sexual nas mãos de Epstein e Maxwell, que foi condenada por recrutar e aliciar menores para abuso sexual por parte de Epstein, expondo um mundo dramático de tráfico sexual entre os ricos e poderosos. O príncipe Andrew e Giuffre chegaram a um acordo em fevereiro de 2022 e o caso civil não foi a um julgamento com júri. O acordo também isentou Andrew de ser interrogado sob juramento pelos advogados de Giuffre. Como parte do acerto, o príncipe prometeu uma doação substancial para uma instituição de caridade fundada por Giuffre que apoia vítimas de tráfico sexual. O caso afetou a reputação do príncipe, que se retirou da vida pública como membro da realeza em 2019, depois de uma entrevista da BBC amplamente criticada, na qual ele tentou se justificar da acusação, não demonstrou simpatia pelas vítimas e se recusou a se desculpar por sua amizade com Epstein. A família real retirou, no início de 2022, os títulos militares de Andrew e patrocínios reais.

Entre os documentos revelados na última quarta-feira também estava um extenso depoimento de maio de 2016 de Johanna Sjoberg, uma das supostas vítimas de Epstein, que disse ter convivido com o financista de 2001 a 2006. Ela testemunhou que, quando foi apresentada ao príncipe pela primeira vez, ele colocou a mão em seu peito. Ela testemunhou que pegaram um boneco do príncipe Andrew feito para um programa de televisão britânico. "Eles decidiram tirar uma foto com ele, na qual Virginia e Andrew sentaram-se em um sofá", disse Sjoberg. "Colocaram o boneco no colo de Virginia, e eu sentei no colo de Andrew, e eles colocaram a mão do boneco no peito de Virginia, e Andrew colocou a mão no meu peito, e tiraram uma foto." Michael Jackson