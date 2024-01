Jornalista da Al Jazeera detido na Tunísia é solto

Segundo a imprensa local, o jornalista tunisiano, de 55 anos, próximo do partido conservador de oposição islâmica Ennahda, foi preso em sua casa sob suspeita de "adesão a um grupo terrorista".

Um juiz de instrução do tribunal de Ariana, nos arredores de Túnis, decidiu soltar o jornalista Samir Sassi, disse Hammami, sem poder especificar o motivo pelo qual foi detido, ou mesmo se ainda está sendo processado.

A Justiça tunisiana decidiu soltar, nesta sexta-feira (5), um jornalista do canal de televisão catariano Al Jazeera detido na quarta-feira, disse seu advogado, Ayachi Hammami, à AFP.

"A perseguição dos jornalistas na Tunísia é escandalosa e preocupante. É pura intimidação", disse à AFP o presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas Tunisianos (SNJT), Zied Dabbar.

A redação tunisiana da Al Jazeera, um canal de televisão com sede no Catar, está oficialmente fechada desde o golpe de Estado, no qual o presidente Kais Saied se outorgou plenos poderes em 25 de julho de 2021.

Apesar do fechamento, sem explicação oficial, os jornalistas do canal foram autorizados a continuar trabalhando.

Em 1º de janeiro deste ano, o também jornalista tunisiano Zied Heni foi detido e espera a realização de seu julgamento, marcado para 10 de janeiro. Ele é acusado de ter "prejudicado a pessoa" da ministra do Comércio, Kalthum Ben Rejeb, durante um programa de rádio.

kl/fka/hme/hgs/meb/tt/aa