Israel esboça plano para pós-guerra em Gaza em meio a bombardeios

O futuro do pequeno território palestino está no centro das preocupações da comunidade internacional, em um contexto de crescente pressão por um cessar-fogo para proteger os civis e de advertências da ONU sobre uma crise humanitária que deixou milhares de pessoas deslocadas e expostas à fome e a doenças.

Depois disso, ainda conforme o plano, terá início uma nova fase, na qual as organizações palestinas assumirão a gestão do território.

Segundo o plano, a guerra israelense no território continuará até garantir o retorno dos reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro e garantir que tenham sido desmanteladas "as capacidades militares e de governo do Hamas", que controla Gaza desde 2007.

Também ontem, o Exército de Israel relatou mais bombardeios em torno da cidade de Gaza, uma área devastada por combates urbanos, assim como ataques em Khan Yunis, a maior cidade do sul do território. Os militares israelenses disseram que mataram combatentes do Hamas em Khan Yunis e que atingiram "infraestrutura terrorista".

Na noite de quinta-feira, as forças israelenses intensificaram seus ataques no sul e no centro de Gaza, e várias testemunhas relataram intensos combates.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, expressou sua preocupação com as recentes declarações de ministros israelenses que pedem aos palestinos para deixarem Gaza, o que desperta o temor de expulsões em massa.

O plano apresentado por Gallant observa, no entanto, que, embora Israel vá manter o direito de operar no território, não haverá "presença civil israelense na Faixa de Gaza, depois de alcançar os objetivos da guerra".

O temor persistente desde o início do conflito de uma escalada regional aumentou esta semana após a morte, em um ataque com mísseis no Líbano, do número dois do Hamas, Saleh al Aruri.

O líder morreu no sul de Beirute, reduto do Hezbollah, movimento apoiado pelo Irã que, desde o início do conflito, está envolvido em combates com tropas israelenses na fronteira sul do Líbano.

O Hezbollah informou na quinta-feira que quatro de seus combatentes foram mortos, elevando para 129 o número de vítimas desde o início das hostilidades na fronteira.

Nas redes sociais, Gallant disse que Israel prefere "uma solução política" aos confrontos na fronteira, mas que a "janela de tempo" está se esgotando.

As tensões regionais se agravaram após o ataque com explosivos que deixou 84 mortos no Irã na quarta-feira, em uma homenagem pelo aniversário de quatro anos da morte do general Qassem Soleimani. Ele foi assassinado em um ataque de drone americano em Bagdá.

Ontem, o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque, depois de o Irã ter, inicialmente, responsabilizado Israel e os Estados Unidos.

burs-smw/mas/an/tt/aa