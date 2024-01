Irã realiza funerais das 89 vítimas do ataque reivindicado pelo EI

Os iranianos comparecem, nesta sexta-feira (5) em Kerman (sul), aos funerais das 89 vítimas do ataque explosivo de quarta-feira perto do túmulo do general Qassem Soleimani, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), anunciou a imprensa oficial.

O ataque - duas explosões com intervalo de 15 minutos - ocorreu perto da mesquita Saheb al Zaman, em Kerman, onde está o túmulo do general Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio. Ele foi assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020.

O ministro iraniano do Interior, Ahmad Vahidi, disse na televisão nesta sexta-feira que os serviços de Inteligência do país detiveram "certos indivíduos envolvidos" no ataque, sem dar mais detalhes.