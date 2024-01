Incêndio em hospital da Alemanha deixa um morto e vários feridos

Uma pessoa morreu, e várias ficaram feridas, em um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira (4) em um hospital em Uelzen, ao sul de Hamburgo, informou a polícia alemã.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas, e "muitas outras" tiveram ferimentos leves, acrescentou a polícia em um comunicado.

O incêndio foi declarado tarde da noite e, quando os serviços de emergência chegaram, as chamas eram visíveis no terceiro andar do hospital. Segundo a mesma fonte, "pedidos de ajuda podiam ser ouvidos" do prédio.