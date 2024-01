IA traz novos ares para os dispositivos online

Neste ano, o público estará de volta, embora a CES tenha sofrido com a pandemia como todas as grandes conferências.

Mas como diferenciar as inovações reais de meras fórmulas de marketing? Burden diz que "as empresas que falam de acrescentar progressivamente essas capacidades" são mais confiáveis do que as que prometem "avalanches" repentinas de IA.

"Haverá assistentes pessoais baseados em IA integrados nos veículos, na robótica. Poderão detectar o que acontece ao seu redor, incluindo emoções, e adaptar sua resposta a esses dados (...) Poderão dar conselhos e também realizar tarefas por você", como fazer reserva em um restaurante, prevê Burden.

Em especial, a IA é levada muito em conta para melhorar a segurança rodoviária.