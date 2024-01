Hezbollah garante que resposta contra Israel ao assassinato do número dois do Hamas é 'inevitável'

O chefe do movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou nesta sexta-feira (5) que uma resposta contra Israel pela morte do número dois do Hamas em um subúrbio do sul de Beirute será "inevitável".

O ataque em Beirute "é grave e não ficará sem resposta", alertou Hassan Nasrallah em um discurso televisionado, garantindo que seu movimento irá "responder" no "campo de batalha".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A resposta é inevitável", reafirmou o chefe do Hezbollah, que troca ataques diários com Israel em sua fronteira.