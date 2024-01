Haley vs. DeSantis: por quê as primárias republicanas são relevantes

A poucos dias das primeiras votações nos estados de Iowa e New Hampshire, os adversários do ex-presidente (2017-2021) insistem que ainda há muito em jogo na disputa pelo segundo lugar.

Com o magnata Donald Trump com folga na corrida pela nomeação presidencial republicana, os americanos poderiam ser perdoados por considerá-la uma coroação, em vez de uma disputa genuína.

Em alta nas pesquisas de opinião e com o respaldo de figuras importantes, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley parece bem posicionada para capitalizar uma improvável - mas não inconcebível - implosão do magnata.

O republicano de 77 anos também deve lutar contra as tentativas anunciadas em diversos estados de desqualificá-lo das primárias segundo a 14º Emenda Constitucional, que proíbe governantes que tenham participado de qualquer motim de ocuparem cargos públicos, como a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.

Em vez disso, teriam em vista o ano de 2028, quando ocorre a próxima eleição, ou, no caso do recém-chegado político Ramaswamy, obter uma posto em um eventual segundo mandato de Trump.

O mais isolacionista DeSantis, por outro lado, enfatiza o seu sucesso na imposição de uma agenda conservadora na Flórida, por exemplo em termos de educação ou na adoção de restrições severas ao aborto.

Segundo Henri Olsen, pesquisador-sênior da organização conservadora Centro de Ética e Políticas Públicas, as primárias podem servir para fornecer informações sobre o futuro de um Partido Republicano pós-Trump.

"Deveríamos estar interessados porque, por mais improváveis que sejam, às vezes acontecem milagres", disse ele à AFP. Além disso, destacou que o candidato republicano para 2028 poderá sair destas eleições internas.

Apesar disso, analistas concordam que tanto Haley quanto DeSantis têm um longo caminho a percorrer, visto que a última pesquisa da influente Des Moines Register indicou que em Iowa 51% dos eleitores republicanos preferem Trump, frente aos 43% registrados em outubro.

"Não é apenas sobre quem ficará em segundo, mas de moldar o futuro do Partido Republicano", analisou Kolean. "Compreender as posições e as bases de apoio de Haley e DeSantis revela tendências e facções emergentes dentro do partido, que poderiam influenciar em seu rumo para além de 2024", completou.

