Gauff e Svitolina avançam às semifinais do WTA de Auckland

A americana Cori Gauff e a ucraniana Elina Svitolina, as duas primeiras cabeças-de-chave do torneio WTA de Auckland, cumpriram as previsões e se classificaram nesta sexta-feira (5) para as semifinais da competição na Nova Zelândia.

Gauff (nº 3 do ranking) derrotou a francesa Varvara Gracheva com um duplo 6-1, enquanto Svitolina (nº 25) tampouco teve problemas para vencer a tcheca Marie Bouzkova, por 6-0 e 6-3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na luta pela vaga na final, Gauff enfrentará no sábado a compatriota Emma Navarro (N.31) e Svitolina terá como adversária a chinesa Xiyu Wang (N.71).