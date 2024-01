França registrou em 2023 segundo ano mais quente desde início do século XX

Em 2023, a França registrou o segundo ano mais quente desde o início do século XX, com uma temperatura média de 14,4°C, indicou o serviço meteorológico francês Météo-France nesta sexta-feira (5).

"Em linha com 2022, o ano mais quente na França desde o início do século XX, 2023 é classificado como o segundo mais quente", afirma a Météo-France no seu site.

A temperatura média se situou em 14,4°C, um décimo inferior à de 2022, mas 1,4°C superior aos níveis normais de 1991-2020, especificou o órgão oficial.