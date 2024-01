Foguete dos EUA pronto para enviar nave à Lua

O novo foguete Vulcan Centaur do grupo ULA, que transporta um módulo de alunissagem americano que poderia se tornar a primeira nave espacial privada a alunissar com sucesso, chegou nesta sexta-feira (5) à sua plataforma de lançamento na Flórida, antes de seu lançamento previsto para segunda-feira.

O foguete de quase 62 metros de altura percorreu as poucas centenas de metros que o separam da área de lançamento, anunciou a ULA, uma empresa conjunta entre Boeing e Lockheed Martin.

O lançamento está previsto para as 2h18 (4h18 no horário de Brasília) de segunda-feira a partir do Cabo Canaveral.