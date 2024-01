Ex-dirigente de empresa petrolífera do Azerbaijão presidirá COP29 em Baku

O Azerbaijão nomeou seu ministro da Ecologia e Recursos Naturais, Mukhtar Babayev, ex-chefe da empresa petrolífera Socar, como presidente da 29ª conferência sobre a mudança climática da ONU, que será realizada em novembro, em Baku. "Sua Excelência Mukhtar Babayev foi nomeado presidente designado" da COP29, disse Rashad Allahverdiyev, funcionário do ministério, à AFP por e-mail nesta sexta-feira (5). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Será o segundo ano consecutivo que a conferência climática mais importante do ano será presidida por um homem com responsabilidades importantes na companhia petrolífera nacional do seu país, após a realização da COP28 em Dubai, em dezembro.

Entre 1994 e 2003, Babayev trabalhou no Departamento de Relações Econômicas Exteriores da Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), a companhia de petróleo e gás do Azerbaijão, antes de mudar para o Departamento de Marketing e Operações Econômicas. De 2007 a 2010, foi vice-presidente de Ecologia da empresa. Ele assumiu o cargo de ministro da Ecologia e Recursos Naturais de seu país em 2018. No ano passado, os Emirados Árabes Unidos, anfitriões da COP28, elegeram Sultan Al Jaber, diretor da empresa de petróleo nacional Adnoc, para presidir a conferência da ONU, em Dubai. A cúpula terminou com um apelo histórico à "transição" das energias fósseis.

A conferência climática da ONU se tornou um dos maiores compromissos diplomáticos anuais do mundo, depois da Assembleia Geral da ONU. Mais de 80.000 representantes oficiais participaram do último encontro em dezembro, em Dubai, um recorde. A presidência da COP assume oficialmente no dia do início do evento, ou seja, daqui a cerca de onze meses. Mas as complexas negociações climáticas, que envolvem quase 200 países, exigem uma elevada coordenação entre a presidência da última edição e os anfitriões da seguinte.

Após o evento em Baku, o Brasil presidirá a COP30, que será realizada na cidade de Belém no final de 2025. "Trabalharemos com as presidências da COP29 e COP30, bem como com a ONU Clima, para concretizar o sucesso histórico e transformador da COP28 e manter o objetivo de 1,5ºC ao alcance", escreveu a presidência da COP28 na rede social X. O objetivo oficial da comunidade internacional é tentar que a temperatura média do planeta não aumente mais do que 1,5ºC até meados do século.