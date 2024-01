EUA exige que Coreia do Norte acabe com ações 'desestabilizadoras'

Os Estados Unidos instaram nesta sexta-feira (5) a Coreia do Norte a pôr fim a suas ações "desestabilizadoras" e a voltar à diplomacia após o disparo de centenas de obuses perto de duas ilhas fronteiriças com a Coreia do Sul.

"Pedimos à RPDC [República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte] que se abstenha de realizar mais ações provocadoras e desestabilizadoras e que retorne à diplomacia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Incentivamos a RPDC a participar em discussões sobre a identificação de formas de gerenciar os riscos militares e criar uma paz duradoura na Península da Coreia", disse, e reiterou que os Estados Unidos "não têm nenhuma intenção hostil à RPDC".