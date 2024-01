EUA critica líder do Burundi por querer apedrejar casais homossexuais

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (5), o presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, que defendeu o apedrejamento público de casais homossexuais.

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as declarações do presidente Ndayishimiye dirigidas a certos burundeses vulneráveis e marginalizados", declarou, em um comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Instamos os dirigentes do Burundi a respeitar a dignidade e os direitos inalienáveis, incluído o acesso igualitário à Justiça, de todos os membros da sociedade burundesa", afirmou.