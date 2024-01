Desmatamento da Amazônia brasileira caiu pela metade em 2023

O desmatamento na Amazônia brasileira caiu pela metade no ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (5), após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promover políticas ambientalistas para deter a crescente destruição. No entanto, a realidade foi diferente no Cerrado, onde o desmatamento alcançou um novo recorde anual em 2023, subindo 43% em relação ao ano anterior, de acordo com o programa de monitoramento Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dados de satélite mostraram uma superfície de 5.152 km² de floresta destruída na Amazônia no ano passado, uma queda de 50% se comparado com 2022.

Isso representa, porém, mais de três vezes o tamanho da cidade de São Paulo na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo, que tem um papel fundamental na absorção dos gases que provocam o aquecimento global. Por sua vez, o Cerrado, um tesouro de biodiversidade com ecossistemas intrinsecamente ligados aos da Amazônia, perdeu 7.828 km² de vegetação nativa no ano passado, a maior cifra desde o início dos registros em 2014. "Dois mil e vinte três foi um ano de algumas conquistas importantes na área socioambiental. Eu acho que vale o destaque para uma redução significativa no desmatamento na Amazônia", disse Mariana Napolitano, do grupo ambientalista WWF-Brasil. "Mas infelizmente a gente não vê a mesma tendência no Cerrado, [...] prejudicando bastante a conservação desse bioma e a provisão de serviços ecossistêmicos tão importantes. E a gente vê agora no final do ano já relatos desse impacto cumulativo com essas altíssimas temperaturas que foram observadas", acrescentou. Os dados da Amazônia e do Cerrado correspondem a até 29 de dezembro. Em conjunto, a área total desmatada nas duas regiões em 2023 é de 12.980 km², uma redução de 18% em comparação com 2022.

