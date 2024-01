Coreia do Norte dispara projéteis perto de ilhas sul-coreanas

A Coreia do Norte disparou nesta sexta-feira (05) cerca de 200 projéteis de artilharia perto de duas ilhas sul-coreanas, o que descreveu como "resposta natural" a manobras realizadas na região pela Coreia do Sul, que acusou o país vizinho de ameaçar a paz na península. A escalada militar é uma das mais graves registradas na península coreana desde 2010, quando o Norte bombardeou Yeonpyeong, e ocorre depois de uma série de declarações belicosas do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que ameaçou nos últimos dias "aniquilar" a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste contexto, a China, que faz fronteira com a Coreia do Norte e é o principal apoio político e econômico desse país asiático isolado, pediu "moderação" a todas as partes e que evitem uma nova escalada. Já os Estados Unidos pediram que a Coreia do Norte se abstenha "de qualquer ação desestabilizadora e provocativa" e que "retome a diplomacia".

"O Exército norte-coreano disparou hoje cerca de 200 tiros, das 9h às 11h (de 21h a 23h em Brasília), nas áreas de Jangsan-got, no nordeste da ilha de Bangnyeong, e as áreas ao norte (.. .) da Ilha Yeonpyeong", informou o Ministério da Defesa sul-coreano. Posteriormente, em um comunicado, Seul denunciou um "ato de provocação que ameaça a paz na Península Coreana". "Advertimos, severamente, que a Coreia do Norte tem total responsabilidade por essa crise de escalada e pedimos, firmemente, que cesse imediatamente essas ações", acrescentou. Os moradores das duas ilhas sul-coreanas receberam ordens de evacuação para abrigos. O regime de Pyongyang rejeitou as acusações, descrevendo seus disparos como uma "resposta natural" às manobras lançadas pela Coreia do Sul. "Sequer tiveram um impacto indireto nas ilhas (sul-coreanas, ndr) de Baengnyeong e Yeonpyeong", disse a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

A Marinha da Coreia do Sul lançou um exercício com munição real na ilha fronteiriça de Yeonpyeong, após os disparos da Coreia do Norte, informou a agência de notícias Yonhap. As autoridades das ilhas de Bangnyeong e Yeonpyeong ordenaram a retirada dos civis como "medida preventiva", disseram autoridades à AFP.

A ilha sul-coreana de Yeonpyeong está localizada no Mar Amarelo, cerca de 80 km a oeste da cidade de Incheon e 12 km ao sul da costa da província norte-coreana de Hwanghae. "Primeiro achei que fossem projéteis disparados pelos nossos militares (...) mas depois me disseram que era a Coreia do Norte", disse Kim Jin-soo, habitante da ilha de Bangnyeong, ao canal local YTN. As relações entre as duas Coreias vivem um momento de tensão que não se via há décadas, depois de o líder norte-coreano ter inscrito na Constituição a vocação do país como potência nuclear e de ter testado vários mísseis balísticos intercontinentais.