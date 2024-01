Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Ele acrescentou: "Os líderes do Comitê Seleto também declaram incorretamente em um comunicado à imprensa e no X (Twitter) que estão solicitando aos departamentos federais que coloquem a Quectel na "lista negra". De fato, mesmo que a Quectel fosse colocada nas listas sugeridas pelo Comitê Seleto, o que não tem fundamento, o único impacto seria bloquear os investimentos dos EUA em títulos da Quectel. A Quectel não seria proibida de vender nenhum de seus produtos, isto é, não seria colocada na lista negra. O mal uso do termo pelo comitê vem causando irritações sem necessidade nos clientes que bem atendemos.

"Estamos decepcionados ao perceber falsas e contínuas alegações do Comitê Seleto para China sobre a Quectel e sua suposta cooperação com o Partido Comunista Chinês (PCC) e o Exército de Libertação Popular (ELP). A Quectel não pertence, nem controlada ou dirigida pelo PCC ou pelo ELP. Somos uma empresa independente, de capital aberto na bolsa de valores de Xangai, que opera a nível internacional", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions.

"A Quectel mantém os mais altos padrões de segurança e privacidade de dados do setor. Nossos produtos, criados apenas para uso civil e comercial, excedem os padrões do setor e as melhores práticas em várias medidas de segurança e conformidade. Cumprimos todas as leis de controle e sanções de exportação dos EUA e internacionais. Não vendemos a nenhuma pessoa ou instituição na Rússia, Bielorrússia, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria ou Crimeia, nem vendemos a fabricantes militares em nenhum lugar. Exigimos que nossos distribuidores e revendedores atendam às mesmas restrições. Além disto, o enfoque de conformidade da Quectel, refletido em políticas e medidas técnicas estritas e auditáveis, vai além das melhores práticas do setor e das práticas de outros fornecedores de módulos."

"Estamos na expectativa de conversar com autoridades do governo dos EUA para corrigir erros e mal-entendidos na carta do Comitê Seleto, bem como demonstrar que nossas atividades estão em total conformidade com as leis e regulamentos dos EUA", prosseguiu o Sr. Muhrer.

A Quectel está comprometida em fornecer módulos seguros de alta qualidade, os melhores de sua classe, e superar as práticas padrão do setor quanto à segurança cibernética. A Quectel contratou a Finite State para efetuar auditorias independentes e testes de penetração dos módulos da Quectel em julho de 2023. Em setembro, a Quectel compartilhou resultados que mostram que seus produtos excedem substancialmente os padrões do setor e as melhores práticas em várias medidas de segurança.

"Além dos testes de penetração de nossos principais módulos, compartilhamos os documentos Software Bill of Materials (SBOM) e Vulnerability Exploitability Exchange (VEX) para nossos módulos, um primórdio no setor entre fabricantes de módulos de IoT. Os módulos da Quectel obtiveram certificações de mais de 80 operadoras com liderança mundial, e recebemos mais de 200 certificações FCC apenas nos últimos dois anos. Nossos módulos satisfazem os rigorosos padrões de organismos reguladores e de conformidade, como CE, FCC, GCF, PCS, PTCRB, Bluetooth® SIG e Wi-Fi Alliance", disse o Sr. Muhrer.

A Quectel está comprometida em manter os mais altos padrões de segurança, privacidade e conformidade no setor de IoT e em cooperar ativamente com parceiros internacionais para oferecer um futuro mais seguro, mais inteligente e mais conectado.

Sobre a Quectel