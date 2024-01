Comunicado do Business Wire :Boomi, LP

Seasoned tech sales executive joins Boomi to spearhead global sales organization and fuel rapid growth (Graphic: Business Wire)

"Na Boomi, estamos moldando o futuro como a principal solução de integração, essencial para o sucesso transformador", afirmou Steve Lucas, CEO da Boomi. "Nossa experiente equipe executiva, proveniente de empresas de alto nível em crescimento, ressalta nossa liderança em excelência em integração. Com a chegada do Matt, e sua contribuição incomparável na área de vendas globais e sua paixão pelo sucesso do cliente, estamos preparados para dar um impulso na nossa jornada de crescimento e inovação."

Heinz possui mais de 20 anos de experiência na liderança de empresas em alto crescimento. Mais recentemente, ele foi diretor de Receita da Amplitude, uma plataforma líder de análise digital, onde levou a empresa a um crescimento de receita de mais de 400%, desenvolveu sua função de comercialização e a tornou pública por meio de uma listagem direta em 2021. Antes da Amplitude, Heinz foi oito anos executivo de Vendas da Marketo, onde estabeleceu o negócio de vendas corporativas da empresa. Heinz continuou supervisionando as operações de receita da Marketo na América do Norte após a aquisição da empresa pela Adobe em 2018.

"Estou empolgado por fazer parte da Boomi neste momento tão especial de sua jornada de crescimento", disse Matt Heinz, novo diretor de Receita da Boomi. "Fiquei impressionado com as soluções inovadoras da empresa, sua equipe talentosa e o compromisso inabalável que ela tem com os clientes. Meu foco será fomentar o crescimento da receita, expandir o alcance de mercado e promover relacionamentos colaborativos para acelerar a liderança de mercado da Boomi. Juntos, desbloquearemos novas oportunidades, criaremos valor para nossos clientes e alcançaremos novos patamares de sucesso."

Pioneira da plataforma de integração baseada na nuvem como serviço (iPaaS), a Boomi conta com mais de 20 mil clientes internacionais, uma comunidade crescente de mais de 100 mil membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de parceiros e trabalha com os maiores provedores de serviços de nuvem hiperescaladores, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

