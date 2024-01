Comunicado do Business Wire :Afiniti

A Afiniti, fornecedora com liderança em infraestrutura e aplicações de inteligência artificial (IA) para experiências do cliente (CX), anunciou a nomeação de Mike Myshrall como diretor financeiro. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240105934521/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afiniti announces the appointment of Mike Myshrall as Chief Financial Officer. (Photo: Business Wire)

"Estou contente com o fato de que o Mike fará parte da nossa equipe de liderança como diretor financeiro", afirmou Hassan Afzal, CEO da Afiniti. "A experiência dele com empresas de tecnologia de alto crescimento será um ativo enorme à medida que continuamos expandindo nossa infraestrutura e nossos serviços de otimização de IA CX para empresas ao redor do mundo". Mike Myshrall é um diretor financeiro experiente, com um background sólido nos setores de capital público e privado. Ele é um líder pragmático especializado em crescimento estratégico e possui conhecimento amplo em software como serviço (SaaS, Software-as-a-Service) e modelos empresariais e métricas de faturamento recorrente anual (ARR, annual recurring revenue). Mike Myshrall tem um histórico comprovado quanto a impulsionar sucesso financeiro em ambientes dinâmicos e acelerados e vasta experiência liderando equipes globais. "Estou muito contente de me juntar à Afiniti, uma empresa de tecnologia de IA extremamente inovadora com talento impressionante", disse Mike Myshrall. "Como diretor financeiro, estou entusiasmado de formar parceria com Hassan e a equipe de liderança para ajudar a executar o plano estratégico de alto crescimento da Afiniti, bem como servir seus funcionários, investidores e clientes empresariais. A Afiniti alavanca todos os cargos e experiências que tive na minha carreira profissional". Antes de se juntar à Afiniti, Mike Myshrall foi diretor financeiro da PrimePay, provedora com liderança em serviços e tecnologia SaaS nos EUA. Antes da PrimePay, ele passou dez anos na Cyren, empresa global de segurança cibernética de capital aberto, com as equipes de finanças e contabilidade nos EUA, na Europa e no Oriente Médio. Também trabalhou como consultor em gestão e banqueiro de investimentos nos setores de telecomunicações e software e tem MBA pela Universidade de Harvard e graduação em engenharia elétrica pela Universidade de New Brunswick. Sobre a Afiniti

A Afiniti é provedora com liderança em inteligência artificial (IA) para experiências do cliente (CX). Nossa infraestrutura e nossos serviços de otimização de IA CX proporcionam melhores resultados empresariais para algumas das maiores empresas do mundo. Nossa tecnologia é usada globalmente nos setores de saúde, telecomunicações, hotelaria, seguros e bancário, e em vários canais de experiências do cliente. Para saber mais, acesse www.afiniti.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

