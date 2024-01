CBF demite Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu nesta sexta-feira (5) Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira, confirmou uma fonte da entidade à AFP.

Diniz, no cargo desde julho de 2023, enfrentou críticas da imprensa e da torcida por seu ciclo sem brilho, com apenas duas vitórias em seis jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.