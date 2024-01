Bologna arranca empate nos acréscimos contra Genoa e segue em 5º no Italiano

O Bologna teve de se contentar com um angustiante empate (1-1) em casa contra o Genoa, nesta sexta-feira (5), no jogo que abriu a 19ª rodada da Serie A italiana.

Com 32 pontos, o Bologna (5º) continua fora da 'zona da Champions', agora provisoriamente um ponto atrás da Fiorentina (4ª), que visita o Sassuolo (16º) no sábado.

A equipe comandada pelo técnico Thiago Motta havia encerrado o ano de 2023 com uma derrota por 3 a 0 para a Udinese. O empate neste início de ano continua a aumentar as dúvidas sobre a equipe, que foi a revelação do primeiro turno do campeonato italiano.