Blinken inicia em Istambul a primeira etapa de sua viagem pelo Oriente Médio

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, aterrissou na tarde desta sexta-feira (5) em Istambul, na primeira etapa de sua nova viagem pelo Oriente Médio no âmbito da guerra de Gaza, constatou um jornalista da AFP.

Além de Turquia e Grécia, o secretário de Estado americano irá a Israel, ao território palestino da Cisjordânia e a cinco países árabes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A viagem é o quarto giro que Blinken faz pelo Oriente Médio desde o início do devastador conflito entre Israel e Hamas e se prevê que resulte tenso ante a ameaça de uma propagação do conflito na região, após o assassinato do número dois do Hamas em Beirute e do atentado no Irã.