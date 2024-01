Biden diz que Trump está disposto a 'sacrificar' a democracia dos EUA

Joe Biden afirmou, nesta sexta-feira (5), que Donald Trump, seu provável adversário nas eleições presidenciais de novembro, está disposto a "sacrificar" a democracia americana para recuperar o poder.

"A campanha de Donald Trump está obcecada com o passado, não com o futuro. Ele está disposto a sacrificar nossa democracia e colocar-se no poder", disse o presidente Biden durante um discurso perto de Valley Forge, na Pensilvânia, um local histórico da Guerra da Independência dos Estados Unidos.