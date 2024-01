Biden acusa Trump e seus apoiadores de adotar a 'violência política'

Joe Biden acusou, nesta sexta-feira (5), Donald Trump, seu provável adversário nas eleições presidenciais, e seus apoiadores de estarem dispostos a usar a violência política para alcançar seus objetivos, em um discurso na Pensilvânia na véspera do terceiro aniversário do ataque ao Capitólio.

"Trump e seus apoiadores do MAGA não apenas abraçam a violência política, mas também riem dela", disse o democrata usando o acrônimo do lema trumpista "Make America Great Again" ("Façamos a América Grande Novamente").