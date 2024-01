Biden acusa Trump de usar a retórica nazista

Joe Biden acusou, nesta sexta-feira (5), Donald Trump de utilizar a linguagem da Alemanha nazista e de representar uma ameaça à democracia, em um comício com o qual espera impulsionar sua campanha para as eleições presidenciais de novembro.

Trump, favorito à indicação republicana para as eleições presidenciais, afirmou em vários comícios que os migrantes que entram ilegalmente "estão envenenando o sangue" do país, o que lhe rendeu comparações com Adolf Hitler e o fascismo.

A Casa Branca condenou o ex-presidente diversas vezes por essas declarações. Contudo, nesta sexta-feira, Biden deu um passo adiante, repreendendo-o em um discurso importante em que se mostrou combativo.