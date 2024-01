Autoridades russas de Belgorod propõem evacuar habitantes ante bombardeios ucranianos

Pouco antes, as autoridades haviam explicado, pela primeira vez, como seus cidadãos deveriam proteger as janelas em caso de explosão.

As autoridades de Belgorod, uma região russa próxima à fronteira com a Ucrânia, propuseram, nesta sexta-feira (5), evacuar seus habitantes ante a multiplicação de bombardeios ucranianos, uma medida inédita depois que o Kremlin assegurou que o conflito não afetaria a segurança de seus cidadãos.

Na véspera, um bombardeio deixou pelo menos dois feridos e quebrou os vidros de vários prédios altos. Ante essa situação, as autoridades decidiram na quinta-feira estender as férias escolares "de 9 a 19 de janeiro" em alguns colégios e recomendaram às universidades dar aulas à distância.

O anúncio do governador regional ocorre depois de a Ucrânia ter afirmado que não conseguiu confirmar se a Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar seu território em dezembro, após acusações nesse sentido dos Estados Unidos.

Os habitantes que decidirem ser retirados para Stary Oskol e Gubkin podem "permanecer o tempo que for necessário", disse o governador, alertando, no entanto, que não havia abrigos provisórios suficientes para todo mundo.

"Farei um pedido aos meus colegas, os governadores das outras regiões, para que nos ajudem", insistiu.

Os ataques aéreos se intensificaram nos dois lados da fronteira. Há dias, as forças russas bombardeiam as principais cidades ucranianas com o objetivo, segundo os especialistas, de cansar a população e desgastar as defesas antiaéreas de Kiev.