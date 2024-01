Vídeo: réu ataca juíza após ter liberdade condicional negada nos EUA

Um homem, identificado como Deobra Redden, 30, atacou uma juíza durante uma audiência de sentença na manhã dessa quarta-feira, 3, no tribunal de Nevada, nos Estados Unidos. A agressão ocorreu após a magistrada Mary Kay Holthus, 62, negar a liberdade condicional para o réu.

O caso foi capturado nas gravações do julgamento, onde Redden era acusado de uma tentativa de agressão com danos corporais substanciais.

Durante o julgamento, o réu chegou a se declarar culpado e, com a confissão, esperava ganhar a liberdade condicional. As informações são do jornal The New York Times.