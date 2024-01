Resgatados 'sãos e salvos' os 32 migrantes sequestrados no México

Os 32 migrantes sequestrados no sábado por homens armados no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, "foram resgatados sãos e salvos", informou o governo nesta quarta-feira (3). O governador do estado de Tamaulipas, onde ocorreram os fatos, Américo Villareal, informou à emissora Milenio que os migrantes estão sob a guarda da Promotoria local para informarem detalhes do incidente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Percebemos que são 32 migrantes (...), são 26 venezuelanos e seis hondurenhos. São nove crianças menores de 16 anos, a mais nova delas com um ano", detalhou.

As autoridades haviam informado inicialmente que eram 31 sequestrados e de distintas nacionalidades. Na terça-feira, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que havia "quatro colombianos" entre os sequestrados. Jorge Cuéllar, porta-voz de segurança de Tamaulipas, disse à Milenio que um bebê de um ano viajava nos braços de sua mãe. "Ele não foi contabilizado porque não tinha passagem, não havia registro dele", disse. Os migrantes foram sequestrados na tarde de sábado, 30 de dezembro, quando viajavam em um ônibus pela rodovia Reynosa-Matamoros, do estado de Tamaulipas, uma das rotas usadas pelos migrantes para chegar aos Estados Unidos. O porta-voz do governo federal, Jesús Ramírez, afirmou na rede social X que os migrantes "já estão nas mãos das autoridades e fazem os exames médicos correspondentes". Ramírez publicou quatro fotografias, nas quais veem-se os supostos migrantes dentro de um ônibus. O grupo inclui duas crianças, uma deles segurando um urso de pelúcia, uma mulher e vários homens sentados em frente a oficiais. Homens armados usando balaclavas pararam o ônibus em que os migrantes viajavam e os obrigaram a subir em cinco caminhonetes, informaram as autoridades na terça-feira.

O ônibus viajava de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas, com 36 passageiros. Os sequestradores permitiram passageiros de nacionalidade mexicana e os motoristas a seguir viagem até Matamoros. Com mais de 3.000 km de fronteira com os Estados Unidos, o México é um país de trânsito e retenção para migrantes, principalmente procedentes de países da América Central castigados pela violência ou pela pobreza (Honduras, Guatemala, El Salvador), do Caribe (Haiti, Cuba), ou da Venezuela, que enfrentam as políticas restritivas dos Estados Unidos.

A fronteira entre os Estados Unidos e o México foi a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo" em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos, segundo informe da Organização Internacional para as Migrações (OIM), publicado em setembro do ano passado. Quase metade (307) destes óbitos na fronteira estiveram vinculados com as travessias perigosas dos desertos de Sonora e Chihuahua. As migrações aos Estados Unidos atingiram um número recorde no ano passado. Segundo a patrulha fronteiriça americana, entre outubro e setembro de 2023, foram registrados 2,4 milhões de acessos de migrantes pela fronteira sul dos Estados Unidos, um recorde.