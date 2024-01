Propagação regional do conflito entre Israel e Hamas é improvável a curto prazo, dizem especialistas

Os ataques que mataram um comandante pró-Irã no Iraque e um líder do Hamas no Líbano, somados ao atentado no Irã, alimentam o temor de uma propagação regional do conflito de Israel na Faixa da Gaza. Especialistas ouvidos pela AFP consideram, no entanto, que essa possibilidade é improvável no momento.

Na terça-feira (2), o número dois do movimento islamista Hamas Saleh Al Aruri, de 57 anos, morreu em um ataque executado em um subúrbio do sul de Beirute, reduto do movimento xiita Hezbollah.

Tanto o Líbano quanto o Hamas e um funcionário americano acusaram Israel de envolvimento na morte de Aruri, mas Israel não assumiu a responsabilidade.