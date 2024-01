Primeira peça de campanha de Biden às eleições de novembro aborda ameaça à democracia

A equipe de campanha do presidente americano, Joe Biden, divulgou, nesta quinta-feira (4), seu primeiro anúncio televisivo para as eleições de 2024, no qual adverte para a ameaça "extremista" à democracia com imagens da invasão do Congresso por uma multidão de trumpistas, em 6 de janeiro de 2021.

A peça, intitulada "Causa", será difundida pela primeira vez no sábado, no terceiro aniversário da histórica invasão do Capitólio por centenas de apoiadores do então presidente, Donald Trump (2017-2021), na qual morreram cinco pessoas, entre as quais um policial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Todos nós nos perguntamos agora, 'O que faremos para manter nossa democracia?'", diz Biden em um trecho extraído de um discurso que o presidente deu no estado do Arizona no ano passado.