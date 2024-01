Primeira-ministra italiana suspende deputado armado no Ano Novo

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni anunciou nesta quinta-feira (4) a suspensão de um deputado de seu partido, Irmãos da Itália, por portar uma arma de fogo em uma festa de Ano Novo, na qual uma pessoa ficou ferida.

"Solicitei que o deputado (Emanuele) Pozzolo compareça diante do comitê de ética do Irmãos da Itália, e que, enquanto aguarda o julgamento, seja suspenso do Irmãos da Itália", declarou a líder do partido de extrema direita em sua coletiva de imprensa de fim de ano, adiada por motivos de saúde.

Pozzolo, de 38 anos, admitiu que portava uma arma de calibre 22 em uma festa organizada por uma associação cultural em Rosazza, a 70 quilômetros de Turim (noroeste).