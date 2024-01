Petróleo cai diante das dúvidas sobre demanda nos EUA

Os preços do petróleo caíram, nesta quinta-feira (4), minados pelo aumento dos estoques de gasóleo e gasolina dos Estados Unidos, que trouxe questionamentos ao mercado sobre a demanda nesse país.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em março, negociado na Europa, caiu 0,84%, a 77,59 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos e para entrega em fevereiro, caiu 0,70%, para 72,19 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cotação do petróleo passou boa parte da sessão no azul, ainda impulsionada pelo fechamento de vários campos na Líbia e os ataques a navios no Mar Vermelho.