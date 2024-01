Peru diz ter superado Colômbia e Brasil como líder mundial em diversidade de aves

O Peru assegura que lidera a lista de países com maior diversidade de aves, superando seus vizinhos Colômbia e Brasil, após identificar 19 novas espécies na floresta amazônica e totalizar 1.879 espécies, informou o governo nesta quinta-feira (4).

"Conseguimos nos posicionar como o país com maior diversidade de aves do mundo com 1.879 espécies, (o que) nos posiciona acima de países como Colômbia e Brasil", disse à AFP José Carlos Nieto, chefe do Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp), agência vinculada ao ministério do Ambiente.

O presidente da Ornitólogos do Peru, Fernando Ángulo, informou à AFP que o anúncio deve ser verificado pelo Comitê de Classificação de Aves da América do Sul (SACC, em sua sigla em inglês) afiliado à União Internacional de Ornitólogos, com sede nos Estados Unidos, para que seja incluída na lista oficial de espécies de aves.