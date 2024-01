Israel lançou, nesta quinta-feira (4), bombardeios particularmente intensos na Faixa de Gaza dois dias depois da morte, em um ataque no Líbano, do número dois do movimento islamista Hamas, que governa o estreito território palestino, em um contexto de crescente tensão na região.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta quinta-feira (4) para o Oriente Médio, entre receios de que a guerra de Israel em Gaza se espalhe pela região, após as mortais explosões no Irã e o assassinato de um líder do Hamas no Líbano.

PARIS:

Propagação regional do conflito entre Israel e Hamas é improvável a curto prazo, dizem especialistas

Os ataques que mataram um comandante pró-Irã no Iraque e um líder do Hamas no Líbano, somados ao atentado no Irã, alimentam o temor de uma propagação regional do conflito de Israel na Faixa da Gaza. Especialistas ouvidos pela AFP consideram, no entanto, que essa possibilidade é improvável no momento.

Por Alice HACKMAN e Joris FIORITI

WASHINGTON

Biden contra-ataca e processa Texas por lei que criminaliza migrantes

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entrou com uma ação contra o Texas, na quarta-feira (3), considerando "inconstitucional" uma lei que criminaliza os migrantes que entram de maneira irregular nesse estado fronteiriço com o México e permite detê-los.

CIDADE DO MÉXICO:

Resgatados 'sãos e salvos' os 32 migrantes sequestrados no México

Os 32 migrantes sequestrados no sábado por homens armados no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, "foram resgatados sãos e salvos", informou o governo nesta quarta-feira (3).

LONDRES:

Sunak prevê para 2º semestre de 2024 eleições legislativas no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, afirmou nesta quinta-feira (4) que espera convocar as próximas eleições legislativas no Reino Unido nos últimos seis meses deste ano.

PARIS:

Rússia busca extenuar Ucrânia com onda de bombardeios

Os maciços bombardeios russos dos últimos dias contra as principais cidades ucranianas buscam, segundo especialistas ouvidos pela AFP, extenuar a população e desgastar as defesas antiaéreas da Ucrânia, que voltou a pedir mais armas a seus aliados ocidentais.

Por Marina DE RUSSE e Cécile FEUILLATRE

TÓQUIO:

Pilotos da Japan Airlines não viram o avião com o qual colidiram

Os pilotos de um avião da companhia aérea Japan Airlines (JAL) que pegou fogo após evacuar seus 379 passageiros e tripulantes inicialmente não viram o avião com o qual colidiram no aeroporto Haneda em Tóquio, informou a companhia nesta quinta-feira (4).

WAJIMA, Japão:

Esperança de encontrar sobreviventes do terremoto no Japão é cada vez menor

Mais de 50 pessoas foram reportadas como desaparecidas nesta quinta-feira(4) enquanto socorristas lutavam para chegar a centenas de pessoas isoladas, três dias após o devastador terremoto que deixou 81 mortos no Japão.

Por Tomohiro OSAKI, com Natsuko FUKUE, em Tóquio

PEQUIM:

Pequim e Washington fazem manobras militares no disputado Mar da China Meridional

A China divulgou, nesta quinta-feira (4), imagens que seriam de aviões de combate disparando mísseis no Mar da China Meridional, uma disputada zona marítima na qual Estados Unidos e Filipinas também fazem exercícios militares.

BAGDÁ:

Alto cargo militar de facção pró-iraniana no Iraque morre em ataque atribuído aos EUA

Dois membros da organização Hashd Al Shaabi, incluindo um alto oficial militar, morreram nesta quinta-feira (4) em Bagdá em um ataque de drone atribuído aos Estados Unidos, anunciou essa coalizão que reúne várias milícias iraquianas próximas do Irã.

TEERÃ:

Irã acusa Israel e EUA por ataque que deixou 84 mortos perto de túmulo de general Soleimani

O Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão de quarta-feira (3) que deixou pelo menos 84 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qassem Soleimani.

TEERÃ:

O que se sabe sobre o atentado no Irã que deixou 84 mortos

O atentado que deixou ao menos 84 mortos na quarta-feira no sul do Irã foi o mais letal registrado no país em mais de quatro décadas. O ato, qualificado de "terrorista" pelas autoridades, alimenta a preocupação de uma possível propagação regional do conflito entre Israel e Hamas.

- Acompanhamento dos torneios na Austrália

BRISBANE:

Nadal atropela Kubler e confirma seu bom momento em Brisbane

O tenista espanhol Rafael Nadal confirmou seu bom jogo mostrado alguns dias atrás, no retorno às quadras depois de quase um ano afastado, e nesta quinta-feira (4) derrotou o australiano Jason Kubler para chegar às quartas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália.

