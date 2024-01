Nova York processa em US$ 708 milhões empresas de ônibus que transportam migrantes

Nova York processou em US$ 708 milhões (R$ 3,48 bilhões) empresas de ônibus que levaram migrantes para a cidade a partir da fronteira sul dos Estados Unidos, anunciou o prefeito nesta quinta-feira (4).

"A cidade anunciou uma ação judicial contra 17 empresas de ônibus e transporte para recuperar todos os custos incorridos por Nova York para fornecer abrigo de emergência e serviços aos migrantes (...) totalizando aproximadamente pelo menos US$ 708 milhões nos últimos 20 meses", afirmou um comunicado.

Por mais de dois anos, o governador do Texas, Greg Abbott, tem alugado ônibus para transportar migrantes recém-chegados da fronteira para Nova York e outras cidades com governos democratas, em protesto contra o que ele chama de falhas do governo federal em questões de imigração.