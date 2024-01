Nos EUA, homem ataca juíza ao receber sentença de julgamento por agressão

Uma juíza de Nevada, nos Estados Unidos, foi atacada nesta quarta-feira, 3, por um réu de um caso de agressão que saltou sobre a mesa de defesa e a bancada da juíza, provocando uma briga envolvendo funcionários do tribunal e advogados. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, de acordo com testemunhas.

Em uma cena capturada por vídeo no tribunal, a juíza distrital do condado de Clark, Mary Kay Holthus, caiu para trás de sua cadeira contra uma parede e sofreu alguns ferimentos, mas não foi hospitalizada, de acordo com oficiais do tribunal. Um delegado também ficou ferido ao tentar socorrer a juíza e foi hospitalizado para tratamento de um corte que sangrava em sua testa e um ombro deslocado.

O ataque ocorreu por volta das 11h no Centro Regional de Las Vegas, horário local. O réu, Deobra Delone Redden, de 30 anos, foi derrubado no chão atrás da bancada da juíza por vários funcionários do tribunal e da prisão. Ele foi detido e preso no Centro de Detenção do Condado de Clark, onde os registros mostraram que ele enfrenta várias novas acusações, incluindo agressão a uma pessoa protegida - referindo-se à juíza e aos oficiais do tribunal.