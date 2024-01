Ministro israelense revela plano para Gaza depois da guerra

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, apresentou, nesta quinta-feira (4), um plano de "pós-guerra" para a Faixa de Gaza, segundo o qual não haverá "nem Hamas" nem "administração civil israelense" no território palestino.

Gallant apresentou as linhas gerais do plano à imprensa antes de submetê-lo ao gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem estado dividido nas últimas semanas sobre o curso da guerra contra o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Segundo o plano, as operações no território "vão continuar" até a "devolução dos reféns", o "desmantelamento das capacidades militares e do governo do Hamas", e "a eliminação das ameaças militares na Faixa de Gaza".