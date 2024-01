Mbappé abriu mão de 'várias dezenas' de milhões de euros em bônus

Desde segunda-feira, seis meses antes do fim do contrato, Mbappé está livre para se transferir para outro clube se desejar, pensando na próxima temporada

O atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, abriu mão de parte dos seus bônus contratuais no valor de "várias dezenas" de milhões de euros, segundo um acordo alcançado com o clube francês no início da temporada, indicou à AFP nesta quinta-feira (4) uma fonte que participou da negociação.

Segundo esta fonte, o valor destes bônus seria de 60 a 70 milhões de euros (cerca de R$ 321,7 a 375,4 milhões pela cotação atual), cobrindo financeiramente de alguma forma o PSG caso Mbappé acabasse deixando o clube em junho, quando termina o seu contrato e ele estará livre para sair sem indenização de transferência.

Desde segunda-feira, seis meses antes do fim do contrato, Mbappé está livre para se transferir para outro clube se desejar, pensando na próxima temporada.