Juventus goleia Salernitana (6-1) e vai às quartas da Copa da Itália

Apesar de ficar em desvantagem no placar no início, a Juventus evitou qualquer surpresa no encerramento das oitavas de final da Copa da Itália e goleou a Salernitana (6-1) nesta quinta-feira (4), garantindo assim sua vaga nas quartas de final. Chukwubuikem Ikwuemesi marcou para a Salernitana logo aos 2 minutos, mas a 'Vecchia Signora' virou com gols de Fabio Miretti (12'), Andrea Cambiaso (35'), Daniele Rugani (54'), Kenan Yildiz (88') e Timothy Weah (90'+1), além de um gol contra de Dylan Bronn (75'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Juventus, clube que detém o recorde de títulos da Copa da Itália, com 14, enfrentará na próxima fase da competição o Frosinone, que em dezembro se classificou com um retumbante 4 a 0 fora de casa sobre o Napoli.

O trono da Copa da Itália está vago devido à eliminação nestas oitavas de final da Inter de Milão, vencedora das duas edições anteriores, após ter sido derrotada pelo Bologna. A previsão para o duelo desta quinta-feira era de que fosse muito desigual, entre uma Juventus que ocupa o segundo lugar da Serie A e uma Salernitana que é a atual lanterna desse campeonato. Por isso foi tão surpreendente quando a equipe de Salerno abriu o placar no Allianz Stadium, quando um erro defensivo de Federico Gatti permitiu ao nigeriano Ikwuemesi recuperar a bola e superar Mattia Perin, quando eram jogados apenas 2 minutos. O susto durou pouco e a Juventus rapidamente colocou sua máquina em funcionamento. O empate veio aos 12 minutos, com um chute de Fabio Miretti do centro da área após uma assistência de Andrea Cambiaso, que foi o autor do segundo gol 'bianconero' aos 35 minutos, quando finalizou livre na segunda trave uma bola que já havia sido desviada de cabeça por seu companheiro, o brasileiro Danilo, após uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, Daniele Rugani aumentou aos 54 minutos ao empurrar para o fundo da rede na pequena área uma bola que o goleiro visitante havia acabado de espalmar após uma cabeçada do polonês Arkadiusz Milik.

O quarto foi um gol contra do franco-tunisiano Dylan Bronn (75'), que desviou a bola espalmada pelo seu goleiro após um disparo do turco Kenan Yildiz, que marcou o quinto aos 88, com uma grande jogada individual em que concluiu com um poderoso chute cruzado. O 6 a 1 veio dos pés do americano Timothy Weah, com um belo chute de fora da área (90'+1). A Salernitana não terá de esperar muito para tentar sua 'vingança' particular por esta eliminação, já que no domingo receberá exatamente a Juventus pela 19ª rodada da Serie A.

