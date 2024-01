Junta militar birmanesa anistia mais de 9.000 presos

A junta militar birmanesa anunciou nesta quinta-feira a anistia de mais de 9.000 presos por ocasião do aniversário da independência de Mianmar.

O conselho de administração do Estado, como se denomina oficialmente a junta militar, anunciou que outorgou "a anistia a 9.652 detidos por ocasião do 76° aniversário da independência e para respeitar a paz no coração e espírito" dos birmaneses.

A anistia ocorre em um momento em que as Forças Armadas, no poder desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021, enfrentam uma crescente resistência armada de uma aliança de minorias étnicas no norte do país.