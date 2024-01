Jornalistas italianos boicotam coletiva de primeira-ministra contra 'lei da mordaça'

Esta proposta de "lei da mordaça" já tinha sido aprovada em dezembro no Parlamento italiano e em breve será debatida no Senado.

"Estamos preocupados com a adoção de uma emenda que corre o risco de pôr em perigo as informações no âmbito judicial", assegurou Carlo Bartoli, presidente da Ordem Nacional de Jornalistas, que organizou esta coletiva de imprensa tradicional e mostrou as cadeiras deixadas vazias por seus colegas de profissão.

O partido de centro Azione (Ação) impulsionou o polêmico texto que proíbe aos jornalistas reportarem a prisão de personalidades públicas antes de terminada a investigação preliminar.

Meloni, do partido Irmãos da Itália (extrema direita), defendeu esta medida. "Não vejo que seja uma mordaça", afirmou durante a coletiva.

"Vejo na realidade uma medida equilibrada entre o direito de informar e o direito de um cidadão" a ser protegido "antes de uma condenação e antes de que possa exercer seu direito à defesa" e, assim, evitar "aparecer na imprensa (...), pondo em risco sua honra", acrescentou a chefe de governo.

O partido de oposição Movimento 5 Estrelas denunciou que o projeto de lei pretende "dissimular ou deixar impunes as ações" de pessoas corrompidas.