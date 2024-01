Irã revisa para 84 total de mortos do atentado de quarta-feira

"Segundo as últimas estatísticas, 84 pessoas morreram", anunciou o chefe dos serviços de emergência do país, Jafar Miadfar, na televisão estatal.

O atentado de quarta-feira no sul do Irã deixou 84 mortos, segundo um novo balanço revisto para baixo, divulgado nesta quinta-feira (4) pelos serviços de emergência.

O balanço anterior divulgado pela imprensa estatal era de 95 mortos e 181 feridos.

O atentado - duas explosões com intervalo de 15 minutos - ocorreu perto da mesquita Saheb al Zaman, em Kerman (sul), onde está o túmulo do general Qassem Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio. Ele foi assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020.

As bombas explodiram enquanto uma multidão fazia uma homenagem pelo quarto aniversário de sua morte.

O ministro iraniano do Interior, Ahmad Vahidi, alertou, no entanto, que o número de vítimas ainda pode aumentar, já que alguns dos feridos se encontram em "estado crítico".

O ataque, cuja autoria não foi reivindicada, ocorreu em plena tensão no Oriente Médio. Um dia antes, o número dois do movimento islamista palestino Hamas, Saleh Al Aruri, aliado do Irã, morreu em um ataque em Beirute, atribuído a Israel pelas autoridades libanesas.