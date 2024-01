Irã promete vingança pelo ataque a bomba mortal no memorial de Suleimani

Os líderes iranianos prometeram nesta quinta-feira, 4, vingança por dois atentados a bomba que mataram dezenas de pessoas um dia antes no sudeste do país, mas não chegaram a culpar os militantes internos ou o principal inimigo externo de Teerã, Israel, pelo maior ataque em décadas.

As autoridades do Irã ainda estão investigando as explosões, que ocorreram na cidade de Kerman, perto de uma cerimônia pública em comemoração à morte de Qassem Suleimani, comandante da Força Quds de elite da Guarda Revolucionária Islâmica. Até o momento, foram registradas 84 mortes - número revisado para baixo das 95 reportadas anteriormente - e nenhum grupo reivindicou o ataque.

O sucessor de Suleimani, Esmail Qaani, rezou brevemente no local na quinta-feira, envolto por apoiadores que pediram vingança contra os EUA e Israel, que algumas autoridades iranianas acusaram de apoiar os ataques sem fornecer nenhuma prova. Outras autoridades disseram que as explosões foram obra de terroristas, um termo que o governo usa com frequência para se referir aos militantes do Estado Islâmico e a alguns grupos do Paquistão.