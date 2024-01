Grupo Estado Islâmico reivindica atentado que deixou 84 mortos no Irã

O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu, nesta quinta-feira (4), a autoria do ataque cometido ontem e que deixou 84 mortos no Irã, perto do túmulo do general Qassem Soleimani, em meio às homenagens pelo quarto aniversário de sua morte.

A organização jihadista informou, em seus canais no aplicativo Telegram, que dois de seus membros "ativaram seu cinturão de explosivos" no meio de "uma grande multidão de apóstatas, perto do túmulo de seu líder Qassem Soleimani ontem, em Kerman, sul do Irã".