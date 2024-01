Governos estrangeiros gastaram milhões em empresas de Trump, aponta relatório

Empresas do ex-presidente americano Donald Trump receberam 7,8 milhões de dólares (38 milhões de reais) de governos estrangeiros, entre eles o da China, durante o mandato do republicano, destaca um relatório do Congresso dos Estados Unidos divulgado nesta quinta-feira (4).

Funcionários da Arábia Saudita, Índia, Turquia e República Democrática do Congo estão entre os de cerca de 20 países que gastaram com negócios hoteleiros e imobiliários de Trump durante seu mandato, segundo um relatório dos democratas no Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes. Essa receita de governos estrangeiros violou uma proibição constitucional sobre pagamentos do exterior.

"Como presidente, Donald Trump aceitou mais de 7,8 milhões de dólares em pagamentos de Estados estrangeiros e de seus líderes, incluindo alguns dos regimes mais desagradáveis do mundo", ressalta o relatório, intitulado Casa Branca à Venda. "Sabemos apenas" que, nos dois primeiros anos de Trump na Casa Branca, houve pagamentos de cerca de 20 nações a 4 das mais de 500 empresas do então presidente.