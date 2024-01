EUA e França pedem que 'se evite escalada no Líbano e no Irã'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e a chanceler francesa, Catherine Colonna, concordaram em trabalhar para "evitar uma escalada no Líbano e no Irã", após os ataques registrados nesses dois países do Oriente Médio, informou o Departamento de Estado dos EUA nesta quinta-feira (4).

Em um telefonema na véspera (3), ambos conversaram sobre "a importância de medidas para evitar que o conflito em Gaza se espalhe, incluindo passos afirmativos para desescalar as tensões na Cisjordânia e evitar a escalada no Líbano e no Irã", de acordo com um comunicado divulgado pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.