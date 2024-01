Empresas de Trump receberam US$ 7,8 mi de governos estrangeiros durante sua presidência

As empresas do ex-presidente americano Donald Trump receberam pagamentos milionários de pelo menos 20 governos estrangeiros enquanto o republicano ocupava a Casa Branca, segundo uma investigação de democratas da Câmara dos Representantes dos EUA. O relatório publicado nesta quinta-feira, 4, diz que os negócios do então presidente receberam no mínimo US$ 7,8 milhões de países e estatais sem que Trump procurasse ou obtivesse aprovação do Congresso norte-americano, como exige a Constituição.

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara alegam que os "interesses comerciais de Donald Trump forneceram um ponto de entrada para a influência estrangeira na política externa americana" e foram "uma fonte contínua de corrupção". "O império corporativo global do presidente Trump provou ser um ímã para dinheiro de governos estrangeiros e de fontes patrocinadas por governos em todo o mundo", diz o relatório. "Seus negócios abrangiam hotéis de luxo em todo o mundo, edifícios de alto padrão de uso misto, como a Trump Tower, na cidade de Nova York, e resorts de golfe", descreve.

A investigação se baseou em documentos da antiga empresa de contabilidade de Trump, a Mazars USA. Segundo o texto, a China foi o país que mais realizou pagamentos para os negócios do ex-presidente, totalizando gastos de US$ 5,5 milhões na Trump Tower e em outros hotéis. Em segundo lugar vem a Arábia Saudita, que teria destinado US$ 615 mil aos empreendimentos do republicano.